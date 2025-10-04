Domani sera c'è Juventus-Milan, l'apertura di Tuttosport: "Vlahovic, diavolo in corpo"
TUTTO mercato WEB
Juventus-Milan si avvicina. Domani sera all'Allianz Stadium, la squadra di Igor Tudor ospiterà quella di Massimiliano Allegri nel big match di giornata. Sarà la sfida di Dusan Vlahovic, corteggiato a lungo dal tecnico rossonero ma che alla fine è rimasto in bianconero. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Vlahovic, diavolo in corpo".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
4 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women