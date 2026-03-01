A Bolzano si rivede La Penna. L'arbitro del rosso a Kalulu è promosso a pieni voti

Nella gara disputata ieri da Sudtirol e Venezia è tornato in campo l'arbitro della discordia Federico La Penna, colui che era finito nei giorni scorsi al centro della polemica per l'espulsione data a Pierre Kalulu dopo una simulazione di Alessandro Bastoni, nel derby d'Italia che l'Inter ha vinto contro la Juventus per 3-2.

C'era molta attesa per la direzione di gara del fischietto romano ma alla fine non ha deluso le attese. Anzi. La Penna è stato promosso a pieni voti dopo la sfida disputata allo Stadio Druso di Bolzano e terminata per 1-1. All'indomani del match, La Gazzetta dello Sport lo promuove con un 7 in pagella, di poco sotto, con un più che sufficiente 6,5 il giudizio del Corriere dello Sport - Stadio.