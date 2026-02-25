Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, gli arbitri della 27ª giornata: Torna in campo La Penna. Perenzoni per Samp-Bari

Luca Bargellini
Oggi alle 12:32Serie B
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 27ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare la scelta di affidare il big match in chiave playoff Catanzaro-Frosinone al Sig. Galipò così come il derby campano Avellino-Juve Stabia alla Sig.ra Ferrieri Caputi. Per Sampdoria-Bari, invece, scelto il Sig. Perenzoni. Torna in campo, dopo le recenti polemiche legate ad Inter-Juventus, Federico La Penna, che dirigerà la sfida del 'Druso' fra Sudtirol e Venezia.

Avellino-Juve Stabia
Direttore di gara: Ferrieri Caputi
Assistenti: Palermo-Bitonti
IV° Ufficiale: Arena
VAR: Prontera
AVAR: Del Giovane

Catanzaro-Frosinone
Direttore di gara: Galipò
Assistenti: Bahri-Giuggioli
IV° Ufficiale: Rispoli
VAR: Serra
AVAR: Marini

Empoli-Cesena
Direttore di gara: Pezzuto
Assistenti: Niedda-Pascarella
IV° Ufficiale: Liotta
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi

Mantova-Carrarese
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Fontani-Colaianni
IV° Ufficiale: Crezzini
VAR: Ghersini
AVAR: Gariglio

Modena-Padova
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Votta-Grasso
IV° Ufficiale: Caruso
VAR: Cosso
AVAR: Nasca

Monza-Virtus Entella
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Biffi-Pistarelli
IV° Ufficiale: Pasculli
VAR: Rutella
AVAR: Meraviglia

Pescara-Palermo
Direttore di gara: Maresca
Assistenti: Miniutti-Pressato
IV° Ufficiale: Tropiano
VAR: Volpi (On Ite Stadio Adriatico Pescara)
AVAR: Dionisi (On Ite Stadio Adriatico Pescara)

Sampdoria-Bari
Direttore di gara: Perenzoni
Assistenti: Di Giacinto-El Filali
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Camplone
AVAR: Manganiello

Spezia-Reggiana
Direttore di gara: Zufferli
Assistenti: Di Gioia-Catallo
IV° Ufficiale: Piccinini
VAR: Baroni
AVAR: Gualtieri

Sudtirol-Venezia
Direttore di gara: La Penna
Assistenti: Laudato-Regattieri
IV° Ufficiale: Di Marco
VAR: Santoro
AVAR: Giua

