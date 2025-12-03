La prima volta di Diouf, poi si scatenano Esposito e Thuram: Inter-Venezia 3-0 al 45'

L’Inter chiude un primo tempo dominante contro il Venezia, portandosi sul 3-0 e ipotecando il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Turnover e avvio diesel

Chivu opta per un ampio turnover: Martinez sostituisce Sommer tra i pali, Diouf prende il posto dell’infortunato Dumfries sulla destra, mentre Carlos Augusto rileva Dimarco sulla fascia mancina. In attacco riposa Lautaro, con la coppia Esposito-Thuram obbligata dal recupero non completo di Bonny. L’avvio, però, è sorprendente: il Venezia tiene in mano il pallino del gioco nei primi 15 minuti, pur senza creare vere occasioni.

La prima volta di Diouf, poi i cannonieri

L’Inter aspetta, si compatta e poi colpisce. Al 18’, Frattesi accende la gara con una splendida incursione centrale, serve Diouf in area e il francese firma il suo primo gol in Italia: 1-0 e Meazza in festa. Passano appena due minuti e i nerazzurri raddoppiano: Pio Esposito riceve al limite e lascia partire un destro magnifico che termina all’incrocio, terza rete stagionale per il giovane attaccante. L’Inter, ormai padrona del campo, cala il tris al 27’: recupero palla, verticalizzazione di Zielinski e Marcus Thuram che scarica un destro potente e preciso dal limite. Una mezz’ora devastante ribalta un avvio complicato: Inter avanti 3-0 e Venezia stordito.