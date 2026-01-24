Serie B, Bedin: "Il calcio ha il dovere di promuovere il turismo. E noi lo facciamo"

"Una grande opportunità che abbiamo voluto cogliere è stata promuovere attraverso il nostro campionato e le nostre 390 partite programmate da agosto a giugno, le bellezze architettoniche, culturali e i prodotti enogastronomici del nostro territorio’. Così Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, ha parlato del progetto realizzato insieme al Ministero del Turismo intervenendo al Forum internazionale del turismo nel panel dedicato ai ‘Facilitatori del turismo’, presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano.

Lo abbiamo chiamato 'Dallo stadio all'Italia. In campo la bellezza' e lo abbiamo declinato anche in inglese ‘Play the beauty’ per i 150 Paesi in cui la B è distribuita all'estero. Penso – ha aggiunto - che il calcio abbia un dovere istituzionale, quello di aiutare il Paese ad essere promosso dal punto di vista turistico e architettonico perché la bellezza dell’Italia non riguarda pochi siti ma tutto il nostro territorio. La grande popolarità del calcio dà la possibilità di declinarlo non solo nelle grandi città ma anche nei capoluoghi di provincia depositari di patrimonio artistici straordinari. Questo vuole essere per noi un dovere oltre che un piacere di collaborazione con il ministero", ha aggiunto.

"La B – ha concluso Bedin - rappresenta 14 milioni di abitanti, 2 milioni di biglietti venduti, 8 milioni e mezzo di follower nei canali social ufficiali. Noi ci metteremo sempre a disposizione per promuovere le bellezze del nostro territorio".