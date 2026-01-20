Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale

© foto di Federico De Luca 2026
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
La Fiorentina dà segnali di risveglio. Confortanti, per la piazza di Firenze. Segnali di una squadra che non s'è arresa ma che ha scelto una strada chiara e specifica per provare a salvarsi. E per farlo ha rivoluzionato, tutto passa da un cambiamento radicale che ha il volto di Paolo Vanoli e di una dirigenza quanto mai operativa. Che ha virato praticamente in tutto in una direzione diversa rispetto a inizio anno: uomini, scelte e tattica.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Gennaio e febbraio di fuoco per i Viola
La Fiorentina giocherà la prossima gara di campionato in casa contro il Cagliari sabato alle 18. Poi il 27 infrasettimanale con la Coppa Italia, ancora all'Artemio Franchi, di scena Fiorentina contro Como. Chiuderà gennaio la gara del Maradona il 31 contro il Napoli alle 18, l'ultima prima della chiusura del calciomercato invernale prevista per il 2 febbraio. In questo mese, Fiorentina-Torino, a seguire Como-Fiorentina e il 19 l'andata dei play-off di Conference League in Polonia contro lo Jagiellonia. Tour de force viola: a seguire il derby toscano a Firenze contro il Pisa e il ritorno, il 26 alle 21, al Franchi con i polacchi dello Jagiellonia.

