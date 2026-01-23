Pio Esposito: "Tanta roba la reazione di stasera. Do tutto per onorare la maglia dell'Inter"

Francesco Pio Esposito, andato a segno nella vittoria di questa sera contro il Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della rimonta dell'Inter e della sua prestazione. Queste le dichiarazioni del giovane attaccante:

"Per un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile, quando indossa questa maglia, è il minimo dare tutto per onorarla. Non era semplice stasera, ma non sempre vai in vantaggio. La reazione che abbiamo avuto è stata tanta roba. Credo di essere una persona abbastanza generosa. Ringrazio Quagliarella per i complimenti, ho scattato una foto con lui e siamo entrambi stabiesi".