Modena-Palermo i convocati di Sottil: out solo Bagheria. C'è l'uomo mercato Massolin
Sono 23 i calciatori convocati da Andrea Sottil per la sfida casalinga contro il Palermo. Rispetto all'ultima gara è assente il portiere Fabrizio Bagheria, mentre sono presenti gli uomini mercato Cauz, Dellavalle, Massolin e Pyyhtia. Questo il comunicato del club:
Portieri: Leandro Chichizola, Abdullah Laidani, Michele Pezzolato
Difensori: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Alessandro Dellavalle, Steven Nador, Bryant Nieling, Daniel Tonoli, Francesco Zampano
Centrocampisti: Fabio Gerli, Luca Magnino, Yanis Massolin, Niklas Pyyhtia, Simone Santoro, Luca Zanimacchia
Attaccanti: Gregoire Defrel, Manuel De Luca, Francesco Di Mariano, Ettore Gliozzi, Pedro Mendes
