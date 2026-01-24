39 giorni dopo riecco Addai: Fabregas ha una freccia in più per la sfida contro il Torino

Un mese e mezzo dopo riecco Jayden Addai. L'esterno d'attacco olandese ha smaltito il problema fisico che lo ha tenuto lontano troppo tempo dal terreno di gioco e ora è pronto a tornare a dare il proprio contributo al campionato del Como. Domani pomeriggio i lariani sfideranno al "Sinigaglia" il Torino nell'anticipo della 22a giornata e Cesc Fabregas avrà a disposizione una freccia in più nella sua faretra già qualitativamente piena di scelte.

Assente dal 15 dicembre 2025

Prima convocazione nel nuovo anno per il giocatore biancoblu che dovette lasciare il campo nel match contro la Roma dello scorso 15 dicembre per un problema al flessore. Lecce, Udinese, Pisa, Bologna, Milan e Lazio le gare che ha dovuto saltare mentre adesso contro i granata è tornato a disposizione. Dal primo minuto o a gara in corso? Fabregas è stato molto chiaro in conferenza stampa.

Le parole di Fabregas

Alla vigilia del match contro i granata, l'allenatore ha sottolineato parlando dei giocatori che sono prossimi al rientro: "Addai rientra ma in panchina - ha commentato -. Morata ha tanta voglia di tornare ma dobbiamo stare attenti, Diao ancora manca un po'... ha fatto qualche corsa fuori. Morata e Addai invece sono molto vicini a rientrare".