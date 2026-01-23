Fantacalcio, 22ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 22ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Parma)
A: De Ketelaere, Scamacca, Carnesecchi
B: Zappacosta, Krstovic
C: Ederson, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Hien, Pasalic, Raspadori, Kossounou, Zalewski
D: Musah, Ahanor, de Roon, Samardzic, Sulemana K.
E: Sportiello, Maldini
BOLOGNA (Genoa-Bologna)
A:
B:
C: Castro, Orsolini
D: Lykogiannis, Zortea, Dallinga, De Silvestri, Moro, Heggem, Ferguson, Dominguez, Immobile, Freuler, Ravaglia, Rowe, Odgaard, Pobega, Skorupski
E: Ilic, Casale
CAGLIARI (Fiorentina-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra
D: Gaetano, Idrissi, Obert, Rodriguez Ju., Luperto, Kilicsoy, Caprile, Esposito Se., Mazzitelli, Adopo, Mina
E: Pavoletti, Pintus, Ciocci, Sherri, Luvumbo, Liteta, Di Pardo, Dossena, Sulemana I., Trepy, Borrelli, Zappa, Prati
COMO (Como-Torino)
A: Paz
B: Baturina
C: Rodriguez Je., Vojvoda, Da Cunha, Smolcic, Perrone, Kempf, Diego Carlos, Butez, Ramon, Douvikas, Valle
D: Kuhn, Moreno, Sergi Roberto, Caqueret, Van der Brempt
E: Cavlina
CREMONESE (Sassuolo-Cremonese)
A:
B:
C: Vardy, Bonazzoli
D: Floriani, Vazquez, Vandeputte, Zerbin, Johnsen, Payero, Collocolo, Audero, Terracciano, Baschirotto, Barbieri
E: Moumbagna, Bondo, Folino, Sanabria, Grassi, Bianchetti, Faye, Ceccherini, Silvestri
FIORENTINA (Fiorentina-Cagliari)
A:
B:
C: Fagioli, Gudmudsson, Kean(?), Gosens, De Gea, Piccoli, Dodô
D: Ndour, Solomon, Mandragora, Brescianini, Comuzzo, Harrison, Fabbian
E: Kouadio, Nicolussi Caviglia, Ranieri, Fortini, Pongracic
GENOA (Genoa-Bologna)
A:
B:
C: Martin, Colombo
D: Ekhator, Norton-Cuffy, Vitinha, Leali, Ellertsson, Vasquez, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Udinese)
A:
B:
C: Orban
D: Montipo, Serdar, Isaac, Bradaric, Lirola
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Oyegoke, Harroui, Gagliardini, Kastanos, Bernede, Mosquera
INTER (Inter-Pisa)
A: Lautaro, Thuram, Dimarco
B: Zielinski, Bonny
C: Akanji, Barella, Esposito P., Sommer, Bisseck, Bastoni, Frattesi
D: Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Sucic, Acerbi, Darmian, Diouf
E:
JUVENTUS (Juventus-Napoli)
A: Yildiz
B: Bremer , McKennie
C: Locatelli, Thuram, Kalulu, David, Di Gregorio,
D: Kostic, Adzic, Zhegrova, Openda, Conceição, Miretti, Cambiaso
E: Joao Mario, Perin, Gatti, Koopmeiners
LAZIO (Lecce-Lazio)
A:
B: Provedel, Zaccagni,
C: Vecino, Ratkov, Taylor, Cancellieri, Gila
D: Provstgaard, Lazzari, Pellegrini Lu., Pedro, Isaksen, Rovella, Marusic, Noslin, Romagnoli, Basic
E: Mandas, Belahyane, Tavares, Dia, Dele-Bashiru
LECCE (Lecce-Lazio)
A:
B:
C:
D: Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel, Banda, Sottil, Falcone, Gandelman, Stulic
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Maleh, Siebert, Kaba, Jean, Perez M., Marchwinski, Tete Morente, Fofana S., Ngom, Pierret
MILAN (Roma-Milan)
A: Pulisic
B: Leao, Maignan, Rabiot
C: Saelemaekers, Pavlovic, Modric
D: Ricci, De Winter, Estupiñan, Jashari, Füllkrug, Tomori, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gabbia, Bartesaghi
E: Odogu, Balentien, Terracciano
NAPOLI (Juventus-Napoli)
A: McTominay
B: Hojlund
C: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Spinazzola
D: Olivera, Juan Jesus, Vergara, Gutierrez, Buongiorno, Elmas, Beukema
E: Marianucci, Ambrosino, Mazzocchi
PARMA (Atalanta-Parma)
A:
B:
C: Pellegrino, Bernabè
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ondrejka, Sorensen, Benedyczak, Oristanio, Keita, Valeri, Delprato
E: Djuric, Cremaschi, Valenti, Ordoñez, Circati, Guaita, Estevez, Troilo
PISA (Inter-Pisa)
A:
B:
C:
D: Moreo, Leris, Meister, Angori, Tourè, Tramoni, Durosinmi
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Canestrelli, Marin, Coppola F., Bozhinov, Caracciolo
ROMA (Roma-Milan)
A:
B: Malen
C: Konè, Dybala, Soulè, Wesley, Svilar
D: Rensch, Pisilli, Ferguson, Vaz, N'Dicka, Celik, Mancini, El Aynaoui
E: Vasquez, Arena, Tsimikas, Ghilardi, Angeliño, Ziolkowski
SASSUOLO (Sassuolo-Cremonese)
A:
B:
C: Laurientè, Pinamonti
D: Fadera, Muric, Matic, Idzes, Muharemovic, Konè I.
E: Lipani, Iannoni, Pierini, Moro, Odenthal, Paz Y., Walukiewicz, Vranckx, Doig, Turati, Coulibaly W., Skjellerup
TORINO (Como-Torino)
A:
B:
C: Vlasic
D: Zapata, Adams, Maripan, Lazaro, Paleari, Ismajli, Simeone
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan, Nkounkou, Ilic, Anjorin, Asllani, Nije, Ngonge, Coco
UDINESE (Verona-Udinese)
A:
B:
C: Davis, Atta
D: Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Arizala, Ekklenkamp, Zanoli, Kristensen, Solet, Okoye
E: Goglichidze, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Ehizibue, Lovric, Rui Modesto, Bayo, Zemura
