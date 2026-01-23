Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 22^ giornata di Serie A:
INTER-PISA - Venerdì 23 gennaio, ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Dimarco: Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.
---------------------------
COMO-TORINO - Sabato 24 gennaio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Caqueret, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.
---------------------------
FIORENTINA-CAGLIARI - Sabato 24 gennaio, ore 18.00
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Fortini, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Gaetano, Adopo; Esposito; Borrelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
---------------------------
LECCE-LAZIO - Sabato 24 gennaio, ore 20.45
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Basic, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
---------------------------
SASSUOLO-CREMONESE - Domenica 25 gennaio, ore 12.30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
---------------------------
ATALANTA-PARMA - Domenica 25 gennaio, ore 15.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato (C), Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
---------------------------
GENOA-BOLOGNA - Domenica 25 gennaio, ore 15.00
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
---------------------------
JUVENTUS-NAPOLI - Domenica 25 gennaio, ore 18.00
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao. McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
---------------------------
ROMA-MILAN - Domenica 25 gennaio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
---------------------------
HELLAS VERONA-UDINESE - Lunedì 26 gennaio, ore 20.45
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti.
UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta, Davis. Allenatore: Runjaic.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.