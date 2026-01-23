Serie B, Carrarese-Empoli 3-0, le pagelle: Illanes monumentale; Obaretin in sofferenza

Carrarese-Empoli 3-0



CARRARESE

Bleve 6 - Buoni salvataggi si alternano ad alcune imprecisioni.

Illanes 8 - Immenso sia in fase difensiva che in quella offensiva. Salva due gol e ne sigla uno. Se non è il migliore dei suoi, poco ci manca.

Oliana 6 - Lavoro ordinario al centro della difesa. Dal 69' Ruggeri 6 - Non corre particolari problemi dal suo ingresso.

Calabrese 6 - Come i compagni di reparto, i problemi dalle sue parti tardano ad arrivare. Anche per merito suo.

Zanon 8 - Occasioni su occasioni. Dalle sue parti ogni discesa è un pericolo, come dimostrano i gol procurati.

Schiavi 7 - Si diletta egregiamente in regia, regalando spunti ed assist (vedasi la perla per Abiuso).

Zuelli 7 - Incursioni e delizie sono all'ordine del giorno, come quella pennellata sulla testa di Illanes che vale il momentaneo 1-0.

Hasa 6 - Giostra bene in mezzo al campo. Dall'80' Melegoni sv

Belloni 6 - Nel primo tempo fa fatica a trovare le giuste quadre, per poi crescere nella ripresa. Dal 64' Cicconi 6 - Lavoro ordinario, senza particolari spunti.

Rubino 7.5 - La difesa empolese sta ancora cercando di capire come fermarlo: ogni sua azione è un pericolo. Dal 64' Distefano 6 - Entra e svolge il suo.

Abiuso 7 - Lavoro sporco, sponde perfette e gol. Cosa chiedere di più? Dall'80' Finotto sv



Antonio Calabro 8 - Schiera alla perfezione i suoi, ripartendo alla grande nella prima frazione, per poi dominare gli avversari nella ripresa. La difesa regge, l'attacco segna. Derby vinto e sorpasso effettuato. Chapeau.

EMPOLI

Fulignati 6 - Nulla può sui gol subiti.

Obaretin 4.5 - Patisce continuamente le avanzate ospiti, che lo costringono ad agire alle cattive pur di fermarli.

Lovato 5.5 - Sui gol non pare esente da colpe, come tutta la retroguardia.

Guarino 5.5 - Anche lui, come il compagno di reparto, va in affanno.

Elia 5 - Sofferente in fase difensiva ed abulico in quella offensiva. Dal 46' Ceesay 5.5 - La sua entrata risulta nulla.

Yepes 5 - Il suo apporto risulta ai limiti della nullità in mezzo al campo, dove manca di tutto.

Ghion 5 - Manca di lucidità in mezzo al campo, dove sbaglia passaggi e fraseggi. Dal 71' Degli Innocenti 5.5 - In poco meno di 20' non può cambiare le sorti di una gara ormai alla deriva.

Moruzzi 5.5 - Dinamiche errate e sofferenza continua per lui in mezzo al campo. Dal 71' Ebuehi 5.5 - Non può molto.

Shpendi 6 - Dopo un primo tempo lacunoso, nella ripresa si riprende appieno, creando spunti ed occasioni.

Ilie 5 - Il suo nome non viene mai nominato e questo la dice lunga sulla prestazione offerta. Dal 46' Ignacchiti 6 - Dimostra di avere cuore e orgoglio, ma non bastano.

Nasti 4.5 - Dopo un lume in partenza, sbaglia tutto quello che può sia in avanti che in fase di copertura. Dal 78' Popov sv

Alessio Dionisi 5 - Sbaglia praticamente tutto. I suoi non entrano mai in campo e lasciano agli avversari spazi, campo ed opportunità. Anche l'approccio nella ripresa è tutt'altro che dalla parte dei suoi, che subiscono immediatamente la ripartenza sprint carrarina: sicuramente non un bel segnale.