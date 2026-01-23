Chi è Youssef En-Nesyri, il prossimo gigante juventino che ha fatto piangere Cristiano Ronaldo

Ha strappato un record a Cristiano Ronaldo, è diventato un riferimento assoluto per il Marocco e ha segnato ovunque abbia giocato. Ora Youssef En-Nesyri è pronto a cambiare scenario e ad aprire il capitolo italiano della sua carriera. L’attaccante sembra ormai destinato alla Juventus, che conta di arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione entro domani, dopo aver sistemato gli ultimi dettagli formali.

Nato a Fes il 1° luglio 1997, En-Nesyri cresce nell’Académie Mohammed VI, uno dei vivai più prestigiosi del Marocco. Il passaggio in Europa arriva nel 2015 con il Málaga: prima la Juvenil A, poi l’impatto immediato con l’Atlético Malagueño in Tercera División, sei gol in sei partite. Nel 2016 debutta in prima squadra e, dopo la retrocessione del club, nel 2018 passa al Leganés. Qui si impone definitivamente, soprattutto nel febbraio 2019, quando una tripletta contro il Betis lo proietta all’attenzione dei grandi club spagnoli.

Nel gennaio 2020 il Siviglia investe circa 20 milioni di euro per portarlo in Andalusia. In quattro stagioni e mezza En-Nesyri diventa un pilastro, chiudendo con 73 reti in 196 presenze. In parallelo cresce il suo peso in Nazionale: oltre 90 presenze e un Mondiale, quello del 2022, entrato nella storia. Il colpo di testa contro il Portogallo, a 2,78 metri, vale una semifinale storica e un primato assoluto, entrambi ai danni di CR7. Dopo il Fenerbahçe, ora c'è la Juventus: Torino lo aspetta per trasformare numeri e istinto in gol pesanti anche per la Serie A.