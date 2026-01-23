Cesena, Cerri sempre più vicino: si attende l'ok dagli USA. Poi sarà bianconero

Il Cesena è sempre più vicino a chiudere per quel rinforzo in attacco che fin dall’inizio di gennaio è stata la priorità del direttore sportivo Filippo Fusco. Nella giornata di ieri era stato trovato infatti l’accordo fra i romagnoli e il centravanti Alberto Cerri sulla base di due anni e mezzo di contratto con ingaggio, fra parte fissa e bonus, da 300mila euro netti a stagione, ovvero meno della metà di quanto fino a oggi gli corrisponde il Como.

Questa mattina invece, come riporta Il Corriere Romagna nella sua edizione on line, la proprietà del Como ha deciso di accollarsi gran parte dello stipendio del classe ‘96 per i prossimi sei mesi per favorire l’uscita del calciatore in direzione Cesena. Cerri aveva anche altre offerte dalla Serie B sul piatto, ma fin da subito ha dato priorità alla società bianconera.

L’ultimo tassello che manca per la chiusura dell’affare è l’ok della proprietà statunitense a cui è stata inviata tutta la documentazione a riguardo. La risposta, che salvo sorprese sarà affermativa, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con il tecnico Michele Mignani che dunque avrà quell’attaccante che mancava nel suo scacchiere.