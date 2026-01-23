Serie B, derby toscano senza storia: tris della Carrarese contro l’Empoli
Derby senza storia fra Carrarese ed Empoli: la squadra marmifera infatti si è imposta con un netto 3-0 sugli azzurri. Nel primo tempo la gara è stata sbloccata, dopo una clamorosa traversa di Zuelli, da un colpo di testa del difensore Illanes proprio su assist da punizione del numero 17. Nella ripresa, con Dionisi che ne cambia due all’intervallo, l’Empoli continua a essere in affanno con i padroni di casa che ne approfittano: poco dopo l’ora di gioco – dopo due buone occasioni degli azzurri – è Zanon a raddoppiare di testa dopo una deviazione di Fulignati sul tiro di Rubino, mentre al 76° tocca ad Abiuso calare il tris su assist di Schiavi e un dribbling perfetto sul diretto marcatore. Con questo successo la Carrarese scavalca l'Empoli in classifica e si porta a -1 dai play off.
SERIE B, 21ª GIORNATA
Venerdì 23 Gennaio 2026
Carrarese – Empoli 3-0
28’ Illanes, 63’ Zanon, 76’ Abiuso
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Classifica:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14