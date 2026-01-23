Serie B, derby toscano senza storia: tris della Carrarese contro l’Empoli

Derby senza storia fra Carrarese ed Empoli: la squadra marmifera infatti si è imposta con un netto 3-0 sugli azzurri. Nel primo tempo la gara è stata sbloccata, dopo una clamorosa traversa di Zuelli, da un colpo di testa del difensore Illanes proprio su assist da punizione del numero 17. Nella ripresa, con Dionisi che ne cambia due all’intervallo, l’Empoli continua a essere in affanno con i padroni di casa che ne approfittano: poco dopo l’ora di gioco – dopo due buone occasioni degli azzurri – è Zanon a raddoppiare di testa dopo una deviazione di Fulignati sul tiro di Rubino, mentre al 76° tocca ad Abiuso calare il tris su assist di Schiavi e un dribbling perfetto sul diretto marcatore. Con questo successo la Carrarese scavalca l'Empoli in classifica e si porta a -1 dai play off.

SERIE B, 21ª GIORNATA

Venerdì 23 Gennaio 2026

Carrarese – Empoli 3-0

28’ Illanes, 63’ Zanon, 76’ Abiuso

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 15.00 Cesena – Bari

Ore 15.00 Frosinone – Reggiana

Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella

Ore 15.00 Mantova – Venezia

Ore 15.00 Monza – Pescara

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Classifica:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14