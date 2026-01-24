...con Alessandro Calori

"Ho avuto modo di vedere la Fiorentina dal vivo, adesso ha iniziato a entrare nel campionato che deve fare: cercare di tirarsi fuori dalla retrocessione. È cresciuto molto Fagioli, come Mandragora. Ma era strano prima, quando la squadra era nelle zone basse della classifica". Così a TuttoMercatoWeb.com Alessandro Calori sul campionato di Serie A si sofferma sulla Fiorentina, in lotta per la salvezza.

Mercato e qualche risultato positivo. La Fiorentina può rialzarsi a breve?

"Tecnicamente ha tutti i requisiti per poterlo fare. Se continua ad interpretare le partite con l'intensità delle ultime settimane".

Il Verona, al momento, è ultimo...

"Il Verona ha calciatori che magari sono sconosciuti ma di qualità. Crescerà. Ha buone individualità. Penso a Giovane, che va al Napoli. Già l'anno scorso era un calciatore interessante. Ancora è tutto da decidere per la zona retrocessione. Da chi ha ventiquattro punti in giù rientrano tutte".

Scudetto, l'inter prende il largo?

"Napoli e Milan possono ancora insidiare l'Inter. E anche la Juve, nonostante l'ultima sconfitta è in crescita. Domenica c'è uno scontro diretto importante contro il Napoli che può dire tanto".

Serie B: chi per la A, mister?

"Il Venezia ha trovato la quadra. Insieme a Palermo e Monza si gioca la promozione diretta. Gli arancioneroverdi sono quelli che hanno più possibilità. Il Palermo ha Pohjanpalo e Palumbo, come il Monza ha calciatori importanti. Il Frosinone se continua così fa una grande cosa, ma lo vedo un po' più sotto".

Alla Sampdoria, al momento, non basta il mercato...

"Quando sei una squadra che sei stata tanti anni in A e ti trovi a ridosso della Serie C c'è ansia, non giochi tranquillo. E questo non ti fa esprimere. La Samp deve ritrovarsi e uscire fuori dalla zona playout, altrimenti s fa dura. Esposito s'è fatto male, Brunori deve mettersi in gioco. Una coppia come Brunori-Coda sulla carta è interessante, ma vanno messe a posto un po' di cose".