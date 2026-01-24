Fortini-Roma? Senti mister Bisoli: "Penso che sia meglio che rimanga a Firenze"

Intervistato da Radio Firenzeviola, l'ex tecnico del Brescia Pierpaolo Bisoli ha parlato delle vicende di casa viola e del match contro il Cagliari: "È una partita interessante e delicata per entrambe. Una squadra rischia di essere risucchiata in una zona calda, mentre la Fiorentina può riuscire ad uscire da questa situazione. È chiaro che la situazione non sia delle migliori data la scomparsa del Presidente, che tutti mi hanno descritto come un signore e che può portare la Fiorentina a dare il meglio per rendergli onore. Il Cagliari dopo la vittoria contro la Juventus e in fiducia e viene a Firenze con la voglia di prendersi i tre punti".

Cosa pensa di Pisacane?

"La società avrà fatto le sue valutazioni. Ora molte società puntano su profili giovani. Secondo me sta facendo benissimo perché si trova in una posizione relativamente tranquilla. Sta dando ragione alla dirigenza, poi è chiaro che ci sono società che preferiscono puntare sull'esperienza. Poi è anche vero che se i giovani non li fai allenare, l'esperienza non la fanno. Lui si è calato bene in questa realtà e secondo me sta facendo molto bene".

Secondo il suo punto di vista che idea può dare un eventuale cessione di Fortini al tifo viola?

"Sono scelte. È chiaro che ora Fortini è un patrimonio della Fiorentina. La società magari per paura di bruciarlo lo può cedere. Io credo che abbia bisogno di giocare con continuità. Io credo che a Roma non si andare nel luogo giusto. A Firenze è più sicuro di giocare rispetto alla Roma, perché non è facile entrare in sintonia con Gasperini. Penso che sia meglio che rimanga a Firenze".