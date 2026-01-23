Izzo addio al veleno col Monza: "Volevo riportarlo in Serie A, ma qualcuno me l'ha impedito"

Un addio al veleno quello di Armando Izzo al Monza. Non nei confronti della città e dei tifosi, ma contro la società e la sua dirigenza. Il difensore, che nella giornata di oggi si è trasferito all'Avellino, ha infatti voluto salutare la piazza dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni lanciando una frecciata:

"Ringrazio i tifosi del Monza per l’affetto e tutti i magazzinieri, fisioterapisti, lavoratori e compagni di squadra che mi hanno sempre stimato e voluto bene. Vi porto nel cuore! Il mio più grande desiderio era riportare il Monza in serie A e non andarmene da perdente ma qualcuno me lo ha impedito e non mi ha fatto sentire le emozioni profonde, ho preferito pensare al mio futuro. - si legge in un post social di Izzo - Ringrazio per il tanto amore ricevuto in questa avventura e chi ha permesso di vivere questa piccola grande realtà, il dottor Adriano Galliani".

Spazio poi al nuovo capitolo della sua carriera con la maglia di quell’Avellino dove ha giocato dal 2011 al 2014 conquistando una promozione in Serie B: "Adesso sono felice di tornare a casa e di inseguire insieme un sogno, una scalata che si era interrotta. Io ci credo! Forza lupi".