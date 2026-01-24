Inter, Bonny: "Vincere così è più bello. Ora riposiamo bene e pensiamo al Borussia"

Prima la paura, poi la goleada. L'Inter dilaga 6-2 contro il Pisa dopo essere passata in svantaggio con una doppietta di Moreo. Tre punti importanti per la squadra di Cristian Chivu che si consolida in vetta alla classifica in attesa della sfida del Milan sul campo della Roma. Una partita importante per Ange-Yoan Bonny, protagonista della serata di San Siro. L'ex attaccante del Parma, arrivato a Milano nel mercato estivo, ha realizzato il quinto gol della serata mettendo definitivamente il punto esclamativo sul match prima della marcatura finale realizzata da Mkhitaryan.

Al termine del match la punta nerazzurra ha commentato la vittoria nel corso dell'intervista rilasciata alle telecamere di Inter Tv: "Vincere così è più bello - ha esordito come riportano i colleghi di Fcinternews.it - abbiamo iniziato non benissimo ma poi le cose sono andate bene nel secondo tempo. Il gol? Mi prendo tutti i minuti possibili, sono felice per il gol e soprattutto per i tre punti".

Il calciatore francese ha poi concentrato l'attenzione sulla prossima gara di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma martedì sera alle 21 al Westfalenstadion: "Dobbiamo riposare bene - ha concluso Bonny - mettere la testa a posto perché arriva una grande partita e dovremo essere pronti".