Live TMW Lecce, Di Francesco: "Abbiamo messo anima e cuore in questa vittoria"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Udinese.

17.00- Fra pochi minuti inizierà la conferenza stampa.

17.25- Inizia la conferenza stampa.

Avrebbe messo Banda dal primo minuto?

"No, rifarei tutte le scelte. La squadra ha sempre avuto equilibrio, poi bisogna vincere le partite, che non significa mettere sei attaccanti, ma mantenere il predominio. Banda ha la capacità di entrare e di determinare. Questa partita ha avuto un inizio in cui non abbiamo concesso nulla. Faccio i complimenti a Gaspar, nel primo tempo ha commesso tanti errori, ma ha dimostrato di essere uomo perché ha fatto un grande secondo tempo. E' rimasto dentro la gara. Non posso farmi condizionare dagli umori, vado per la mia strada. Questa squadra ha bisogno di grande sostegno, ci ha messo anima e cuore".

Avete fatto una grande partita oggi...

"Ogni partita ha una storia a sé. Banda ci ha tolto qualcosa contro il Parma e oggi ce l'ha ridato. Abbiamo un gruppo ben definito dopo il mercato e siamo una squadra unita. Mi auguro che sia così per le prossime partite, ma è fisiologico trovare partite diverse".

La partita di Gandelman?

"Noi siamo il Lecce e dobbiamo mantenere determinati equilibri. Io vedo quello che ho a disposizione e faccio del mio meglio per questa squadra. Gandelman è molto bravo ad attaccare gli spazi che scopre l'attaccante. Stulic però è entrato benissimo, ha fatto 15 minuti strepitosi, dopo essersi allenato pochissimo con la squadra. Cheddira e Stulic hanno fatto una gara di grande intensità".

I mugugni al cambio Cheddira-Stulic?

"Magari Stulic capisce poco l'italiano e pensa che i mugugni siano rivolti a lui, invece che a me, ma ho le spalle larghe per prendermi applausi e critiche. Stulic non si è mai allenato insieme a Cheddira, non sono l'allenatore che inventa qualcosa. Io provo le cose, c'è un lavoro costante. Non posso fare scelte coi sentimenti, devo farle con criterio. Oggi mi è andata bene, altre volte può andare in maniera differente. Sosteniamo tutti quanti, poi alla fine prendetevela con l'allenatore. Questo pubblico è meraviglioso, sotto tutti i punti di vista. Oggi ho parlato di passione, amore e cuore, un calciatore deve sempre mettere questi aspetti in campo. Dedico la vittoria alla moglie del direttore Corvino per l'anniversario di matrimonio".

17.35- Finisce la conferenza stampa.