Lecce, Di Francesco e lo striscione dei tifosi: "Ne usciamo soltanto insieme"

Nel corso della conferenza stampa alla viglia della gara con l’Udinese, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, si è anche soffermato sull’ambiente. Nella serata di ieri, i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione dal contenuto misto: “Finché la maglia sarà sudata saremo al vostro fianco con tutta la nostra passione. US Lecce, con voi ne riparleremo a fine stagione”.

Le parole di Di Francesco: “La prima parte è giustissima, sul resto sono qui da 7-8 mesi e non sta a me esprimermi. Devo dire che il tifoso del Lecce mi piace, per una cosa: può anche essere arrabbiato e criticare, ma è anche il primo a sostenerti nell’avvicinamento alla gara.

Da questo alone di negatività legato ai risultati ne possiamo uscire solo insieme. Bisogna essere uniti nel cercare di aiutarci. Se io dico certe cose e parlo di calcio, non lo faccio per insegnarvi qualcosa, ma per cercare di dare dettagli in più per scrivere qualcosa di più interessante rispetto a pettegolezzi di cui non mi interessa niente”.