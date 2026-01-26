La Rivoluzione Fiorentina non è finita. E Kean può accentuarla ancora di più

In questo mercato di gennaio del 2026 la Fiorentina ha visto rivoluzionare l'intero ambiente, purtroppo anche per via di notizie che nessuno avrebbe voluto accogliere, come la morte del presidente Rocco Commisso. La chiave di (s)volta dell'inverno a tinte viola risiede sicuramente nell'arrivo di Fabio Paratici al Viola Park, che sarà ufficiale solo dal 4 febbraio ma che in qualche modo sta già incidendo sulle trattative dei toscani.

Sono già quattro i colpi chiusi in entrata dalla Fiorentina in questa finestra invernale. Tutti a base prestito, con però opzioni per il riscatto definitivo. E il primo in ordine di tempo, forse non a caso, proviene dallo stesso Tottenham da cui arriva anche il nuovo DS Paratici, l'israeliano Solomon. Lui e l'altro colpo dalla Premier, l'inglese Harrison preso dal Leeds, hanno 'solo' il diritto di riscatto mentre è inserito un obbligo di riscatto condizionato alla salvezza da 15 e 10 milioni di euro negli accordi temporanei con Bologna e Atalanta per Fabbian e Brescianini.

La Fiorentina c'è, si sta muovendo e non è ancora finita qua. Adesso il focus si sposta sulla difesa, attenzione però anche alle sirene arabe in arrivo per Moise Kean, corteggiato da Simone Inzaghi per l'Al Hilal, e che potrebbe portare a un contesto ancor più rivoluzionato di quanto non sia già adesso. Anche per via di tante cessioni, che hanno in qualche modo rinnegato il mercato estivo: hanno subito lasciato, tra gli altri, Dzeko, Richardson e Viti.

ACQUISTI

Giovanni Fabbian (C) (Bologna) PRE

Jack Harrison (A) (Leeds United) PRE

Marco Brescianini (C) (Atalanta) PRE

Manor Solomon (A) (Tottenham) PRE

CESSIONI

Amir Richardson (C) (Copenaghen) PRE

Simon Sohm (C) (Bologna) PRE

Edin Džeko (A) (Schalke 04) DEF

Mattia Viti (D) (Nice) FP

Pablo Marí (D) (Al Hilal) DEF

Dimo Krastev (D) (Spartak Varna) DEF

Tommaso Martinelli (P) (Sampdoria) PRE

Gino Infantino (C) (Argentinos Juniors) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato