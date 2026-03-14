Oggi Inter-Atalanta: in tribuna a San Siro ci sarà anche il ct azzurro Gennaro Gattuso
L'Inter oggi è pronta ad affrontare l'Atalanta. Una sfida molto interessante fra due squadre di qualità ma che arrivano da due sconfitte che possono segnare la stagione. I nerazzurri padroni di casa sono reduci dal ko nel derby contro il Milan che ha permesso proprio ai rossoneri di Allegri di avvicinarsi di più in classifica a -7. La Dea invece arriva dal passo falso contro il Bayern in casa con la sconfitta per 6-1 che ha di fatto segnato l'uscita del team di Palladino dalla Champions League.
E questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15, ci sarà un ospite d'eccezione in tribuna al "Meazza". Ad assistere al match, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarà anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Gennaro Gattuso. Il mister osserverà da vicino tutti i giocatori azzurri in vista del playoff in programma il 26 marzo contro l'Irlanda del Nord.
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