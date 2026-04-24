Juve, Adzic, Thuram, Holm e Perin in gruppo. Yildiz e Vlahovic ancora a parte
Seduta mattutina per la Juventus di Luciano Spalletti a due giorni dalla sfida contro il Milan a San Siro in programma per domenica alle ore 20.45. Nella giornata di oggi Adzic, Thuram, Holm e Perin si sono allenati con il resto del gruppo e sono dunque a disposizione dell'allenatore per la gara che vale una fetta importante di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Lavoro parzialmente con la squadra invece per Dusan Vlahovic, ancora in dubbio per la gara contro i rossoneri. Nella migliore delle ipotesi l'attaccante serbo andrà comunque in panchina, con Spalletti che potrebbe averlo a disposizione soltanto a gara in corso. Seduta differenziata per Kenan Yildiz: il turco non verrà in alcun modo rischiato contro il Diavolo, in modo da non peggiorare le sue condizioni fisiche.
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