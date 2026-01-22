TMW La Roma pesca (di nuovo) in Premier? Affondo per Moller Wolfe del Wolverhampton

La Roma è pronta all'affondo per David Moller Wolfe, terzino sinistro del Wolverhampton e della nazionale norvegese. I giallorossi devono trovare un'alternativa sulla sinistra a un Angelino che è lontano dai campi da gioco oramai da tempo - ultima presenza da titolare a fine settembre contro il Verona - mentre Tsimikas non è considerato come un possibile titolare.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di Fortini, della Fiorentina, per cui dovrebbe esserci un investimento forte. Invece Moller Wolfe può lasciare la Premier anche con un prestito con diritto di riscatto, visto l'ultimo posto in classifica dei Wolves.

Il norvegese era arrivato in Inghilterra solamente lo scorso 2 agosto, salutando così la sua nuova esperienza. "È una sensazione fantastica. Sono così felice e così orgoglioso di far parte dei Wolves, sono al settimo cielo in questo momento. Mi sono sentito incredibilmente desiderato fin dal primo secondo in cui ho parlato con Domenico (Teti, ndr) e con l'allenatore. Ovviamente, la Premier League è un campionato importante, soprattutto in Norvegia. È il campionato più seguito, quindi quando è arrivato un club della Premier League e il Wolverhampton ha fatto la sua offerta, ero estremamente entusiasta. Non vedo l'ora di giocare e vedere i miei nuovi tifosi". Chissà se ora è della stessa idea.