La Roma riacciuffa inaspettatamente il Pana: il 1° gol giallorosso di Ziolkowski vale l'1-1
La Roma riprende il Panathinaikos ad Atene col primo gol a tinte giallorosse di Jan Ziolkowski. Il classe 2005 batte Lafont all'80' con un gran tuffo di testa su invito dalla destra di Pisilli e con la complicità di un tocco, sempre di testa, dell'avversario Katris. Pareggio preziosissimo per i capitolini, che in questo momento sarebbero agli ottavi di finale di Europa League senza passare dai playoff.
