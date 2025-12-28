La Roma vuole rinforzare anche la difesa: scartato Amenda, restano due nomi in lista

La Roma continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare, oltre all'attacco, anche la difesa. l direttore sportivo Frederic Massara sta valutando diversi profili, ma non tutte le piste esplorate sono destinate ad approfondirsi. Alla Roma era stato proposto anche Aurèle Amenda, difensore dell’Eintracht Francoforte. Un nome che però non ha convinto fino in fondo la dirigenza capitolina, che ha deciso di non proseguire su questa strada.

Restano così in cima alla lista altri due candidati: Axel Disasi e Radu Dragusin. Il primo è di proprietà del Chelsea, ma l’operazione appare complicata: i Blues non hanno più slot disponibili per i prestiti e valutano il cartellino circa 20 milioni di euro. Più accessibile, invece, la pista che porta al centrale del Tottenham, che potrebbe lasciare Londra con la formula del prestito.

Al momento, comunque, il difensore centrale non rappresenta un’urgenza assoluta per la Roma. Il dossier resta aperto, ma ogni decisione concreta è rimandata alla seconda metà di gennaio, quando il quadro del mercato sarà più definito. Anche perché nella prima parte ci si concentrerà sulla vera priorità per Gian Piero Gasperini: la ricerca di un attaccante, quello che più sta mancando in questo buono avvio di stagione. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Messaggero.