Playoff Mondiali, tocca all'Italia. Il Corriere dello Sport stamani: "Fatelo per noi"

"Fatelo per noi": questo è il titolo scelto per la prima pagina dal Corriere dello Sport. Alle 20.45 c'è l'Irlanda del Nord a Bergamo: intere generazioni non hanno mai visto l'Italia al Mondiale. Manchiamo dal 2014. La carica del ct Gattuso: "E' la partita più importante della mia carriera". Kean in coppia con Retegui. Difesa a 3: Mancini, Bastoni e Calafiori. Se andiamo in finale, martedì 31 affrontiamo il Galles o la Bosnia.

Scrive Zazzaroni, nel suo fondo: "Se non fossimo capaci di superare il primo playoff e l'altra finalista, non ci sarebbe bisogno di inviti alle dimissioni dell'establishment di via Allegri: farebbero da soli, anche perché si muoverebbe nella direzione della mannaia politica che nel calcio ha sempre messo le mani e non solo quelle".