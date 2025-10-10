Bruno Fernandes occasione di mercato? I club sauditi continuano a tentare il portoghese

Bruno Fernandes potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato se il Manchester United decidesse di cedere il proprio capitano a un prezzo rivisto al ribasso. Sotto contratto fino al 2027, il centrocampista portoghese ha un valore intorno ai 70 milioni di euro; secondo quanto riporta Talksport, diversi club sauditi, in particolare l’Al-Ittihad, continuano a seguirne la situazione dopo aver provato a ingaggiarlo in estate.

Fernandes aveva rifiutato un’offerta dell’Al-Hilal, preferendo la Premier League e un club di cui ormai è una bandiera. Tuttavia, gli ultimi cambiamenti tattici hanno complicato la sua posizione in squadra: il tecnico Ruben Amorim lo ha arretrato in mediana per fare spazio a Bryan Mbeumo e Matheus Cunha, relegando il capitano portoghese lontano dal ruolo di regista offensivo, quello che ne aveva consacrato il talento e lo aveva reso letale in fase realizzativa.

Questa modifica potrebbe influenzare il suo futuro e spingere il Manchester United a considerare una cessione, permettendo a Fernandes di ritrovare una collocazione all’altezza delle sue qualità. Un suo eventuale addio potrebbe aprire scenari anche per altri giocatori, come Fabinho e N’Golo Kanté, che potrebbero tornare in Europa.