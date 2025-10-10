Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bruno Fernandes rigetta gli interessamenti dall'Arabia Saudita: "Felice al Man United"

Bruno Fernandes rigetta gli interessamenti dall'Arabia Saudita: "Felice al Man United"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:34Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Bruno Fernandes continua a essere al centro delle voci di mercato che riguardano il Manchester United. Diversi club sauditi, in particolare l’Al-Ittihad, starebbero monitorando la situazione del capitano portoghese in vista della prossima estate. Il suo contratto con i Red Devils scade nel 2027, ma il suo valore - stimato intorno ai 70 milioni di euro - potrebbe subire un ribasso qualora il club decidesse di avviare una rifondazione.

Già nella scorsa finestra di mercato l’Al-Hilal aveva provato a convincere Fernandes con un’offerta importante, rifiutata dal giocatore, deciso a proseguire la sua avventura in Premier League. Tuttavia, i recenti cambiamenti tattici di Ruben Amorim hanno modificato il suo ruolo in campo: arretrato in mediana per far spazio a Bryan Mbeumo e Matheus Cunha, il portoghese ha perso centralità offensiva, il che ha alimentato i rumors su un possibile addio.

Intervenuto dal ritiro della nazionale portoghese, Fernandes ha voluto chiarire ogni dubbio sul proprio futuro: “Arabia Saudita? Sono felice al Manchester United. Mi piace godermi il momento. Non so dove giocherò tra un anno, ma non è qualcosa che mi preoccupa. Se non fossi felice, non sarei rimasto”.

Articoli correlati
Bruno Fernandes occasione di mercato? I club sauditi continuano a tentare il portoghese... Bruno Fernandes occasione di mercato? I club sauditi continuano a tentare il portoghese
Il Manchester United fissa il prezzo base per la cessione di Bruno Fernandes Il Manchester United fissa il prezzo base per la cessione di Bruno Fernandes
Manchester United, club europei e sauditi su Bruno Fernandes: il club (per ora) non... Manchester United, club europei e sauditi su Bruno Fernandes: il club (per ora) non cede
Altre notizie Calcio estero
Bruno Fernandes rigetta gli interessamenti dall'Arabia Saudita: "Felice al Man United"... Bruno Fernandes rigetta gli interessamenti dall'Arabia Saudita: "Felice al Man United"
Hutter saluta il Monaco: "Due volte in Champions, con me la squadra è tornata grande"... Hutter saluta il Monaco: "Due volte in Champions, con me la squadra è tornata grande"
Francia, omaggiato Umtiti prima del match con l'Azerbaigian: la cerimonia per l'ex... Francia, omaggiato Umtiti prima del match con l'Azerbaigian: la cerimonia per l'ex Lecce
L'ex Sampdoria Adrien Silva si ritira: "Dal Portogallo all'Italia, ho sempre dato... UfficialeL'ex Sampdoria Adrien Silva si ritira: "Dal Portogallo all'Italia, ho sempre dato tutto"
Mondiali 2026, risultati qualificazioni africane: 5 "italiani" in campo (senza gol),... Mondiali 2026, risultati qualificazioni africane: 5 "italiani" in campo (senza gol), out Ndicka
Bellingham: "Via dai social per la mia salute mentale. Basta con l'immagine dell'atleta-macho"... Bellingham: "Via dai social per la mia salute mentale. Basta con l'immagine dell'atleta-macho"
Canales: "Al Real Madrid la sera mi mettevo sul divano a piangere con le luci spente"... Canales: "Al Real Madrid la sera mi mettevo sul divano a piangere con le luci spente"
Barcellona a caccia di un difensore: Schlotterbeck e Inacio troppo cari, si guarda... Barcellona a caccia di un difensore: Schlotterbeck e Inacio troppo cari, si guarda in Francia
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 Vieira sulla Juventus: "Lo Scudetto 2006 lo sento mio, ma in B non potevo restare"
4 Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"
5 Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"
Ora in radio
Repliche 19:10Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine top news n.1 Federico Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.2 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.3 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.4 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.5 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.6 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.7 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rabiot a segno, tutto facile per la Francia. Islanda-Ucraina è il festival del gol della Serie A
Immagine news Serie A n.2 Italia U19, Adamson risponde a Giardino: il primo test contro la Scozia finisce 1-1
Immagine news Serie A n.3 Estonia, il ct Henn avverte l'Italia: "In questo stadio sappiamo trasformarci"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Bisseck dopo il test con l'Atletico: "Non era facile, non abbiamo giocato così tanto"
Immagine news Serie A n.5 Pisilli brilla con l'Under 21 azzurra: "Do il 100% anche con la Roma. Gasp? Nessun problema"
Immagine news Serie A n.6 Marino: "McTominay paga il cambio di modulo. Flessione? Successe anche a Maradona"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modolo: "Emozioni uniche il giorno nel quale il Venezia ha ritirato la mia maglia"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Ghion: "La vittoria col Sudtirol ci voleva. Sogno la Serie A e la Nazionale"
Immagine news Serie B n.3 Lovato: "Colpito dal progetto Empoli. Sassuolo? Ciò che ho fatto rimarrà"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Sottil guida, Inzaghi dietro
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Ghedjemis vola. Gliozzi insegue
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 7ª giornata: Schiavi allunga in solitaria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, infortunio per Bovo con la Prima Squadra. Leggera distorsione alla caviglia
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 9ª giornata: Arezzo in vantaggio sul Gubbio. Carpi corsaro col Bra
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, irregolarità amministrative: ammenda per il club e Patrizia Testa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?