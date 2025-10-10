Bruno Fernandes rigetta gli interessamenti dall'Arabia Saudita: "Felice al Man United"

Bruno Fernandes continua a essere al centro delle voci di mercato che riguardano il Manchester United. Diversi club sauditi, in particolare l’Al-Ittihad, starebbero monitorando la situazione del capitano portoghese in vista della prossima estate. Il suo contratto con i Red Devils scade nel 2027, ma il suo valore - stimato intorno ai 70 milioni di euro - potrebbe subire un ribasso qualora il club decidesse di avviare una rifondazione.

Già nella scorsa finestra di mercato l’Al-Hilal aveva provato a convincere Fernandes con un’offerta importante, rifiutata dal giocatore, deciso a proseguire la sua avventura in Premier League. Tuttavia, i recenti cambiamenti tattici di Ruben Amorim hanno modificato il suo ruolo in campo: arretrato in mediana per far spazio a Bryan Mbeumo e Matheus Cunha, il portoghese ha perso centralità offensiva, il che ha alimentato i rumors su un possibile addio.

Intervenuto dal ritiro della nazionale portoghese, Fernandes ha voluto chiarire ogni dubbio sul proprio futuro: “Arabia Saudita? Sono felice al Manchester United. Mi piace godermi il momento. Non so dove giocherò tra un anno, ma non è qualcosa che mi preoccupa. Se non fossi felice, non sarei rimasto”.