Bruno Fernandes non si sbilancia: "Allo United tra un anno? Non lo so, mi godo il momento"

Due gol, zero assist e prestazioni non molto convincente. Non è stato il miglior inizio di stagione per il capitano del Manchester United Bruno Fernandes che ai microfoni di The Sporting News è tornato a parlare del proprio futuro, viste le insistenti voci che lo darebbero in direzione Arabia. "Sono felice qui. Altrimenti non sarei rimasto" ha detto il centrocampista portoghese, per il quale l'Al Hilal era pronto a mettere sul piatto un'offerta complessiva da 200 milioni di ingaggio.

Sul possibile approdo in Saudi League, Bruno Fernandes ha poi aggiunto: "È uno scenario impossibile da immaginare, perché non è qualcosa di cui ho parlato finora".

Su un addio dai Red Devils, però, il numero 8 non si è sbilanciato: "Mi piace godermi il momento. Non so se giocherò per il Portogallo domani, e ancora meno se giocherò fuori Manchester tra un anno. Non è una cosa che mi preoccupa".