La telenovela estiva e 'The Decision'. Ma Nico Williams poi si è smarrito

Senza far grandi giri di parole, la stagione giocata finora da Nico Williams è stata una delusione. Anzi. Una sorprendente delusione. Perché il numero 10 dell'Athletic Club è una delle stelle della Spagna, tra i giocatori più attesi anche nel Mondiale che verrà con le Furie Rosse. Eppure in questa annata non riesce a incidere, i numeri lo confermano e lo certificano.

Soltanto 4 reti nella Liga 2025/2026 per il fratello minore, Inaki non se la passa certo meglio ma viste le premesse, l'estate, le sirene di mercato, il rifiuto del Barcellona e la decisione fortissima di restare e di rinnovare con l'Athletic, c'era da aspettarsi molto di più da Nico Williams. E' vero che è stato fermo per infortunio, ma neanche troppo. I dati: 16 partite giocate, 1137 minuti in Liga, 4 reti e 3 assist. A secco nelle presenze tra Coppa e Champions.

Oggi ha una super occasione di rilancio contro l'Atalanta in Champions League, i baschi hanno disperatamente bisogno di vincere queste due gare per sperare che l'avventura europea non finisca prima del tempo. Solo 5 punti dopo 6 gare giocate, una sola vittoria, tra i grandi assenti c'è sicuramente Nico Williams. Anzi. Il grande assente. Ha la chance per ricominciare e ripartire, nell'anno del Mondiale.