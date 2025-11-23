Il Camp Nou non perdona Nico Williams e lo fischia. Valverde: "Ognuno faccia ciò che crede..."

Sono tanti i temi analizzati da Ernesto Valverde, tecnico dell'Athletic Club, nella conferenza stampa post gara persa con un netto 4-0 contro il Barcellona. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato male la partita. Loro sono andati vicini al gol fin dal primo attacco e ci pressavano bene quando non avevano palla. Poi è stata una cascata di imprevisti: il gol all'ultimo minuto, all'inizio del secondo, l'espulsione. Ogni minuto che passava peggiorava la situazione".

Qual è il bilancio complessivo?

"Non può essere positivo. Siamo una squadra che fatica a segnare. Credo che nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, riuscendo ad andare vicini anche al gol del pareggio. Poi abbiamo commesso degli errori e ce li hanno fatti pagare a caro prezzo".

Che pensa dei fischi del Camp Nou per Nico Williams?

"Ognuno si esprima come meglio crede. È vero che lo hanno fischiato a ogni palla. Ha anche avuto la possibilità di segnare. Non c'è molto altro da dire. Sono situazioni che i giocatori devono affrontare nel corso della loro carriera".

Come giudica il cartellino rosso a Sancet?

"Ogni cartellino rosso che ha visto era per un motivo diverso. Voleva fermare il contropiede. Ci sono molti modi per commettere un fallo, e non era quello più appropriato".