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Dopo la finale di Copa del Rey, l'Atletico Madrid perde pure in Liga: l'Elche si impone 3-2

Dopo la finale di Copa del Rey, l'Atletico Madrid perde pure in Liga: l'Elche si impone 3-2TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:18Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La rincorsa europea non sembra più in discussione, ma il momento dell’Atletico Madrid continua a destare più di una preoccupazione. Nella trasferta del Martínez Valero contro l’Elche, la squadra di Diego Simeone incassa un’altra sconfitta, confermando un trend negativo che rischia di pesare anche in vista delle prossime sfide decisive. Eppure, la gara si era aperta nel migliore dei modi per i rojiblancos, avanti dopo appena dieci minuti grazie al colpo di tacco di Rodrigo Mendoza su assist di Nico González. Il vantaggio, però, è durato poco: Affengruber ha ristabilito la parità sugli sviluppi di un corner, approfittando di una difesa poco attenta.

L’episodio chiave è arrivato poco dopo, con l’espulsione di Thiago Almada che ha lasciato l’Atletico in inferiorità numerica. Rigore trasformato da André Da Silva e partita in salita. Nonostante tutto, ancora Nico González ha trovato il 2-2 con una giocata personale, convalidata dal VAR dopo una lunga revisione. Nella ripresa, però, la pressione dell’Elche ha avuto la meglio: ancora Affengruber ha servito Da Silva per il definitivo 3-2. Nel finale, qualche tentativo di Antoine Griezmann non è bastato a cambiare il risultato.

Numeri alla mano, il momento è critico: sei sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime uscite. Un campanello d’allarme in vista delle semifinali di UEFA Champions League, dove servirà ben altro atteggiamento.

Il programma della 33^ giornata in Liga

Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna 1-0
Marioca - Valencia 1-1
Girona - Betis 2-3
Real Madrid - Alavés 2-1

Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid 3-2
Real Sociedad - Getafe
Barcellona - Celta Vigo

Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia
Rayo Vallecano - Espanyol
Oviedo - Villarreal

CLASSIFICA

1. Barcellona 79
2. Real Madrid 73
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 49
6. Celta Vigo 44
7. Real Sociedad 42
8. Getafe 41
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Girona 38
12. Espanyol 38
13. Valencia 36
14. Maiorca 35
15. Rayo Vallecano 35
16. Elche 35
17. Siviglia 34
18. Alavés 33
19. Levante 29
20. Oviedo 27

MARCATORI

24 reti: Mbappé (Real Madrid)
21 reti: Muriqi (Maiorca)
16 reti: Budimir (Osasuna)

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