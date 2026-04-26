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LaLiga, Oviedo disperato: ko con l'Elche, giocatori in lacrime. Retrocessione vicina

LaLiga, Oviedo disperato: ko con l'Elche, giocatori in lacrime. Retrocessione vicinaTUTTO mercato WEB
© foto di José Maria Diaz Acosta
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:27Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Carlos Tartiere ha ospitato questo pomeriggio uno scontro caldissimo per la salvezza. Il Real Oviedo, sostenuto in ogni momento dalla sua gente ha dato l'anima, ma non è bastato. È una sconfitta pesantissima (1-2) per la compagine carbayon, che vede complicarsi drasticamente i calcoli per la permanenza in categoria. Al contrario, la vittoria per l'Elche rappresenta una boccata d'ossigeno: ora si trovano a quattro punti sopra la zona retrocessione della Liga.

Al 75' la rete di Chaira ha illuso per un attimo il fanalino di coda della Liga e i tifosi di casa, fino all'ultimo hanno cercato un pari mai arrivato. Nel finale concitato, Valera è stato espulso dopo un intervento su Thiago Fernandez. I giocatori dell'Oviedo sono finiti a terra e in lacrime, consapevoli della possibilità persa: in attesa che la matematica lo confermi, la prossima stagione dovrebbe finire nuovamente in Serie B spagnola. Dopo essere tornati nella massima serie 24 anni dopo l'ultima volta.

LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1

Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club 3-2

Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3
Real Oviedo - Elche 1-2
Osasuna - Siviglia
Villarreal - Celta Vigo

Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante

Classifica
1. Barcellona 85*
2. Real Madrid 74*
3. Villarreal 62
4. Atlético Madrid 60*
5. Betis 50*
6. Getafe 44*
7. Celta Vigo 44
8. Real Sociedad 43*
9. Athletic Bilbao 41*
10. Osasuna 39
11. Rayo Vallecano 39*
12. Valencia 39*
13. Elche 38*
14. Espanyol 38
15. Girona 38*
16. Alavés 36*
17. Maiorca 35*
18. Sevilla 34
19. Levante 32
20. Oviedo 28*

*Una partita in più

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