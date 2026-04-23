Quarta sconfitta di fila per l'Atletico, Simeone: "Responsabilità mia ma ne usciremo"

Il momento dell’Atletico Madrid è tutt’altro che semplice. La sconfitta per 3-2 contro l’Elche in Liga ha aggravato una crisi di risultati che vede i colchoneros reduci da quattro k.o. consecutivi tra tutte le competizioni, anche se uno - quello nella sfida di ritorno dei quarti di Champions contro il Barcellona - è stato indolore. Un periodo nero che ha spinto Diego Simeone a esporsi senza giri di parole: "La responsabilità è totalmente mia".

Il tecnico argentino ha analizzato la gara con lucidità: "Avevamo iniziato bene, pensavamo di poter fare bene. Abbiamo fatto il possibile per portare a casa almeno un punto". Simeone aveva scelto un ampio turnover per gestire le energie dopo una serie di impegni ravvicinati, ma la risposta del campo non è stata quella sperata. In campionato era arrivata anche la sconfitta contro il Siviglia ma a pesare c'è soprattutto la finale di Copa del Rey persa ai rigori contro la Real Sociedad.

Contro l’Elche ha inciso anche l’espulsione di Thiago Almada, che ha costretto l’Atlético a giocare a lungo in inferiorità numerica. "I ragazzi rimasti in dieci hanno dato tutto, ma non è bastato. Sento dolore per la sconfitta", ha aggiunto Simeone, elogiando comunque lo spirito della squadra e riconoscendo la prestazione incisiva di Nicolás González, autore di una doppietta. Nonostante tutto, l’allenatore mantiene la fiducia: "Sono sempre ottimista, credo nei miei giocatori. Sapranno superare questo momento. Dobbiamo ripartire subito, già dalla prossima partita di campionato".