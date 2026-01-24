Lang già pazzo del Galatasaray: "Qui un ambiente d'elite. I tifosi mi bombardano di messaggi"

Da qualche ora è ufficiale il passaggio di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray. L'olandese ha salutato il club partenopeo dopo soli sei mesi dal suo arrivo, trasferendosi a Istanbul con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Oggi sono arrivate le prime parole ai canali ufficiali dei turchi: "Sono orgoglioso e molto felice adesso. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida. È l’inizio di un nuovo capitolo, desidero ringraziare in modo particolare il presidente".

Sulle prime impressioni dei nuovi compagni e del centro sportivo, ha aggiunto: "Il campo d’allenamento qui è davvero d’élite. Si svolgono sicuramente ottime sessioni d’allenamento: i miei compagni mi hanno accolto in modo caloroso, e anche io mi diverto molto con loro. Potremmo raggiungere grandi successi. Felice di fare parte di questa famiglia".

Infine, un messaggio ai tifosi: "Sono felice di essere qui, mi hanno bombardato di messaggi e vorrei ringraziarli per la fiducia che mi hanno dimostrato e spero di poter ripagare il loro calore. Istanbul è un posto speciale per me, dalla finestra dell’hotel ho visto la mia vecchia scuola, per me rappresenta molto e ha un significato speciale".