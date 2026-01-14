Lautaro MVP di dicembre. Superati Hojlund, Pulisic e Yildiz. De Siervo: "Trascinatore dell'Inter "

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre è stato assegnato al calciatore dell’Inter Lautaro Martinez. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lecce, in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Lautaro Martinez, che ha superato campioni del calibro di Hojlund (Napoli), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta), Vlasic (Torino), Yildiz (Juventus).

“Lautaro Martinez nel mese di dicembre è stato uno dei trascinatori dell’Inter per la riconquista della vetta della classifica - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Riconoscimento meritato non solo per i 3 gol e 1 assist in 3 partite, ma anche per la grinta, la determinazione e la capacità di sacrificio dimostrata nel l'aiutare i compagni. A 28 anni Lautaro è ormai nel pieno della maturità calcistica, in grado di coniugare le sue doti di goleador con azioni di raccordo e manovra. Le 10 reti realizzate finora in stagione lo collocano in cima alla classifica cannonieri, candidandolo tra i favoriti per la conquista del premio finale al termine della stagione”.