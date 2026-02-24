Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lautaro, messaggio all'Inter: "Ricaricando, per tornare più forte". Tra terapie e famiglia

Lautaro, messaggio all'Inter: "Ricaricando, per tornare più forte". Tra terapie e famigliaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:00Serie A
Yvonne Alessandro

Lecce-Inter è stata una trasferta impegnativa, sotto ogni punto di vista. Logistico prima di tutto, perché i nerazzurri hanno dovuto affrontare una traversata assurda da Bodo fino al sud Italia nell'arco di poche ore tra l'andata dei playoff di Champions League e il match valido la 26ma giornata di Serie A. Inoltre, la ciurma di Chivu avrebbe dovuto lasciare da parte i pensieri legati all'Europa e concentrarsi unicamente sul "cassetto" aperto del campionato e della corsa Scudetto.

Missione compiuta, certamente, con il 2-0 trovato nei minuti finali del Via del Mare, a fronte di assenze pesanti tra cui quella del capitano. Lautaro Martinez infatti è uscito dal campo di Bodo infortunato al polpaccio, precisamente un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Forfait forzato e prima assenza stagionale, oltre alla trasferta di Madrid contro l'Atletico.

Per risolvere il problema fisico e ritrovare la condizione ideale, il Toro ha raggiunto la Spagna insieme alla sua famiglia nel weekend, ma senza mai perdere di vista l'Inter. Infatti, è stato ritratto dalla moglie Agustina nel corso delle terapie del caso per il guaio al polpaccio. Steso su un lettino, esposto a lampade particolari. Pur sempre con gli occhi fissi sullo smartphone per seguire appunto la partita contro il Lecce e la sofferenza dei suoi compagni di squadra che hanno stappato la trasferta solo al minuto 75 con Mkhitaryan prima di chiudere i conti con Akanji.

"Ricaricando per tornare più forte", ha scritto Lautaro nelle scorse ore sui suoi profili social, con riferimento alle batterie da ricaricare per affrontare l'ultimo scorcio di stagione. Postando una serie di foto che hanno caratterizzato il mese di febbraio, prima e dopo l'infortunio. Tra scatti in piscina insieme a sua figlia, la presenza da capitano e leader nella prima conferenza stampa di Alessandro Bastoni - dopo il caso Kalulu di Inter-Juventus - con il fedelissimo mate (nota bevanda argentina) tra le mani e da sorseggiare. Oltre alle terapie aggiuntive da sostenere per ritornare a disposizione, qualche momento di libertà trascorso con la moglie e una foto finale a ritrarre tutta l'Inter abbracciata. Per trasmettere, a modo suo, vicinanza al gruppo.

Lautaro dovrebbe tornare a disposizione dopo l'8 marzo, saltando quindi il derby contro il Milan tra le altre partite importanti fissate sul calendario dell'Inter. Più probabile il rientro pochi giorni a seguire, in occasione della gara d'andata o ritorno degli ottavi di Champions League qualora i nerazzurri riuscissero a ribaltare ed eliminare il Bodo/Glimt questa sera.

Articoli correlati
Scarpa d'Oro, Kane ora tenta la fuga: sono 5 i gol di distacco su Mbappé. Lautaro... Scarpa d'Oro, Kane ora tenta la fuga: sono 5 i gol di distacco su Mbappé. Lautaro 8°
Inter, quanto pesa il ko di Lautaro? Ultima sconfitta senza il Toro nel 2019, poi... Inter, quanto pesa il ko di Lautaro? Ultima sconfitta senza il Toro nel 2019, poi 6 pari e 23 vittorie
Lo scatto: Lautaro fa terapie, ma gli occhi sono sullo smartphone per seguire l'Inter... Lo scatto: Lautaro fa terapie, ma gli occhi sono sullo smartphone per seguire l'Inter
Altre notizie Serie A
Serie A, la Flop 20 dopo 26 giornate: la Juventus presente con 2 giocatori Serie A, la Flop 20 dopo 26 giornate: la Juventus presente con 2 giocatori
Perché il Bologna, Joao Mario: "Per mostrare di più le mie capacità. Se resto? Vedremo"... Perché il Bologna, Joao Mario: "Per mostrare di più le mie capacità. Se resto? Vedremo"
Osimhen è carico per la Juve: "Avevo un po' di dolore al ginocchio, ma è passato"... Osimhen è carico per la Juve: "Avevo un po' di dolore al ginocchio, ma è passato"
Atalanta, a breve la conferenza stampa di Carnesecchi pre Champions Live TMWAtalanta, a breve la conferenza stampa di Carnesecchi pre Champions
Atalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions Live TMWAtalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions
Hellas Verona, Suslov sul rientro: "Dopo 6 mesi sono di nuovo dove amo stare" Hellas Verona, Suslov sul rientro: "Dopo 6 mesi sono di nuovo dove amo stare"
Galatasaray, Buruk teme la Juve: "Non siamo ancora passati. Osimhen? È pronto" Galatasaray, Buruk teme la Juve: "Non siamo ancora passati. Osimhen? È pronto"
Buffon ricorda: "Nel 2024 dissi a un dirigente italiano che Pio Esposito aveva qualcosa"... Buffon ricorda: "Nel 2024 dissi a un dirigente italiano che Pio Esposito aveva qualcosa"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo D'Aversa. Vendita del club? Sono disponibile, ma..."
5 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Immagine top news n.1 Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"
Immagine top news n.2 Tommasi dà ragione al Napoli sul gol tolto a Gutierrez: "Poca roba il contatto tra Hojlund e Hien"
Immagine top news n.3 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.4 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.5 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.6 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.7 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
Immagine news Altre Notizie n.2 Apolloni: "Cremonese in difficoltà. Parma, ecco in cosa è stato bravo Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sabato: "Inter, devi sfiancare fisicamente il Bodo. Thuram deve giocare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, a breve la conferenza stampa di Carnesecchi pre Champions
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions
Immagine news Serie A n.3 Hellas Verona, Suslov sul rientro: "Dopo 6 mesi sono di nuovo dove amo stare"
Immagine news Serie A n.4 Galatasaray, Buruk teme la Juve: "Non siamo ancora passati. Osimhen? È pronto"
Immagine news Serie A n.5 Buffon ricorda: "Nel 2024 dissi a un dirigente italiano che Pio Esposito aveva qualcosa"
Immagine news Serie A n.6 Borussia Dortmund, Kovač: "Vietato sottovalutare l'Atalanta. Inacio? Cresciuto bene a Bergamo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Immagine news Serie B n.2 Disavventura per il nuovo portiere del Pescara Brondbo: è arrivato senza bagaglio
Immagine news Serie B n.3 Tegola Monterisi per il Frosinone: lesione all'adduttore. Ma Alvini sa come sostituirlo
Immagine news Serie B n.4 Spezia, l'emergenza in mezzo verso la risoluzione. Per Lapadula bisogna ancora aspettare
Immagine news Serie B n.5 Piscopo: "Il gol porta solo cose positive. Insieme possiamo raggiungere la salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Stefanelli: “Con Dionisi vogliamo crescere ancora. Shpendi ce lo teniamo stretto”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sabatini regista dell'arrivo di Cosmi a Salerno. Faggiano non saldo e spunta un erede
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Bifulco: “Stagione importante. La vittoria contro la Juve pesa nella testa”
Immagine news Serie C n.3 Troise: “Lumezzane, è scattata subito la scintilla. Ferro? Ha capacità superiori alla media"
Immagine news Serie C n.4 Malotti: "Cosmi in C dopo 25 anni? Fare l’allenatore è come andare in bicicletta"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Serse Cosmi approda alla Salernitana
Immagine news Serie C n.6 La Serie A punta sui giovani allenatori, la C frena e si affida all''usato sicuro'
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV