Lautaro, messaggio all'Inter: "Ricaricando, per tornare più forte". Tra terapie e famiglia

Lecce-Inter è stata una trasferta impegnativa, sotto ogni punto di vista. Logistico prima di tutto, perché i nerazzurri hanno dovuto affrontare una traversata assurda da Bodo fino al sud Italia nell'arco di poche ore tra l'andata dei playoff di Champions League e il match valido la 26ma giornata di Serie A. Inoltre, la ciurma di Chivu avrebbe dovuto lasciare da parte i pensieri legati all'Europa e concentrarsi unicamente sul "cassetto" aperto del campionato e della corsa Scudetto.

Missione compiuta, certamente, con il 2-0 trovato nei minuti finali del Via del Mare, a fronte di assenze pesanti tra cui quella del capitano. Lautaro Martinez infatti è uscito dal campo di Bodo infortunato al polpaccio, precisamente un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Forfait forzato e prima assenza stagionale, oltre alla trasferta di Madrid contro l'Atletico.

Per risolvere il problema fisico e ritrovare la condizione ideale, il Toro ha raggiunto la Spagna insieme alla sua famiglia nel weekend, ma senza mai perdere di vista l'Inter. Infatti, è stato ritratto dalla moglie Agustina nel corso delle terapie del caso per il guaio al polpaccio. Steso su un lettino, esposto a lampade particolari. Pur sempre con gli occhi fissi sullo smartphone per seguire appunto la partita contro il Lecce e la sofferenza dei suoi compagni di squadra che hanno stappato la trasferta solo al minuto 75 con Mkhitaryan prima di chiudere i conti con Akanji.

"Ricaricando per tornare più forte", ha scritto Lautaro nelle scorse ore sui suoi profili social, con riferimento alle batterie da ricaricare per affrontare l'ultimo scorcio di stagione. Postando una serie di foto che hanno caratterizzato il mese di febbraio, prima e dopo l'infortunio. Tra scatti in piscina insieme a sua figlia, la presenza da capitano e leader nella prima conferenza stampa di Alessandro Bastoni - dopo il caso Kalulu di Inter-Juventus - con il fedelissimo mate (nota bevanda argentina) tra le mani e da sorseggiare. Oltre alle terapie aggiuntive da sostenere per ritornare a disposizione, qualche momento di libertà trascorso con la moglie e una foto finale a ritrarre tutta l'Inter abbracciata. Per trasmettere, a modo suo, vicinanza al gruppo.

Lautaro dovrebbe tornare a disposizione dopo l'8 marzo, saltando quindi il derby contro il Milan tra le altre partite importanti fissate sul calendario dell'Inter. Più probabile il rientro pochi giorni a seguire, in occasione della gara d'andata o ritorno degli ottavi di Champions League qualora i nerazzurri riuscissero a ribaltare ed eliminare il Bodo/Glimt questa sera.