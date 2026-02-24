Lautaro logora chi non ce l’ha: l’anno scorso trascinò l’Inter, ora addio Champions. Thuram in ombra

L’assenza di Lautaro Martinez non basta di certo a spiegare l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Un qualche peso, però, l’avrà anche avuta: ai nerazzurri è mancata quella grinta che il capitano argentino sa mettere in campo. Magari non sempre: di Lautaro si dicono, scrivono e pensano tante cose, compresa l’idea che nei big match non brilli. Statisticamente anche vero, ma poi basta pensare alla scorsa stagione, per capire quanto incida in Europa.

L’anno scorso, Lautaro fu l’autentico trascinatore dell’Inter nel percorso verso la finale di Monaco di Baviera. A segno nelle ultime due giornate della League Phase, trovò la rete anche nella gara di andata degli ottavi di finale (in panchina al ritorno), come pure ai quarti (andata e ritorno) e nel ritorno della semifinale, l’epico 4-3 al Barcellona.

Non brilla l’altra faccia della ThuLa, quel Marcus Thuram che in Champions League resta ancora a secco. Dopo la doppietta nella gara inaugurale con l’Ajax, il francese non ha più segnato alcuna rete in questa edizione della massima competizione continentale. Troppo poco, specie per chi dovrebbe riuscire a non far sentire l’assenza del suo partner in crime. E invece stecca ancora.