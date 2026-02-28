Adani duro con Thuram: "Non ha voglia, ascolta poco Chivu. Ora è un corpo estraneo"

Il rendimento di Marcus Thuram nei due match contro il Bodo/Glimt non ha soddisfatto le attese. Chiamato a trascinare l’Inter in assenza del capitano Lautaro Martinez, il francese non è mai riuscito a vestire i panni del leader e ha mostrato una prestazione sotto tono sia in andata che in ritorno.

A ribadire questa percezione ci ha pensato l'opinionista Daniele Adani nel corso di Viva El Futbol: "Queste cose le percepiamo in 5 su 500. Nel momento in cui Chivu chiede a Thuram di giocare vicino alla linea, lui non ha voglia. Non c'ha voglia: Chivu lo chiama, ma lui ascolta poco, si gira poco. E allora Chivu inserisce Bonny, che fa bene e si mette a disposizione".

Secondo l’ex difensore, il francese è apparso come un “corpo estraneo” nel contesto nerazzurro, incapace di rispondere agli stimoli tattici richiesti da Christian Chivu. La sostituzione con Ange-Yoan Bonny ha permesso alla squadra di ritrovare maggiore dinamismo e disponibilità in campo.