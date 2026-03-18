Lautaro non va in Nazionale, possibile tegola Tonali per l'Italia: le top news delle 22

Avrà tirato un sospiro di sollievo Cristian Chivu e l'Inter, che nei prossimi giorni non dovranno rinunciare a Lautaro Martinez che potrà quindi concentrarsi solo sul recupero della condizione dopo l'infortunio muscolare subito contro il Bodo/Glimt. Il Toro non è stato convocato dall'Argentina per l'amichevole, in sostituzione della finalissima con la Spagna, contro il Guatemala.

Chi non può sorridere è invece Gennaro Gattuso: il ct azzurro sta seguendo con apprensione la situazione di Sandro Tonali, col centrocampista del Newcastle infortunatosi durante il match di Champions League col Barcellona e costretto ad abbandonare il campo. Da capire quindi la sua disponibilità per il playoff contro l'Irlanda del Nord. Nel pomeriggio, ricordiamo, si era fermato anche Mattia Zaccagni che salterà certamente l'impegno azzurro dovendo stare ai box per un periodo di 30-40 giorni almeno.

Chiusura con le conferenze stampa di giornata, con gli allenatore di Bologna e Fiorentina Vincenzo Italiano e Paolo Vanoli che hanno presentato i rispettivi incontri di domani: il Bologna se la vedrà con la Roma nel ritorno degli ottavi di Europa League, con le due squadre che ripartiranno dall'1-1 dell'andata. La Fiorentina sfiderà il Rakow in Polonia dopo il successo per 2-1 al Franchi nell'andata degli ottavi di finale di Conference League.