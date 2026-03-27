Arias illude, la Croazia ribalta e vince: Colombia sconfitta 2-1 in amichevole, 11' per Modric

La Croazia supera in rimonta la Colombia per 2-1 nell'amichevole di preparazione al Mondiale disputata nella notte italiana, offrendo segnali incoraggianti a poche settimane dal via della competizione.

A sbloccare il risultato è stata la nazionale sudamericana dopo appena tre minuti: Jhon Arias ha portato avanti la Colombia con una conclusione deviata che ha sorpreso il portiere croato Ivica Ivusic, finalizzando al meglio un’azione rifinita da un elegante colpo di tacco di Luis Suárez. La reazione della Croazia, però, è stata immediata e dopo soli tre minuti Luka Vuskovic ha ristabilito la parità con una splendida conclusione dalla distanza: un tiro potente e preciso che, dopo aver colpito il palo, si è insaccato alle spalle del portiere colombiano.

La squadra europea ha poi completato la rimonta poco prima dell’intervallo. Al 42’, un’incertezza del portiere Camilo Vargas su un pallone alto si è rivelata decisiva: Igor Matanovic ne ha approfittato con freddezza, indirizzando di testa il pallone nell’angolo basso e firmando il definitivo 2-1. Un successo che conferma la solidità e la capacità di reazione della squadra di Dalic, mentre i Cafeteros dovranno lavorare sulla tenuta difensiva in vista dell’esordio iridato.

Al Mondiale, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada, la Colombia sarà inserita nel Gruppo K insieme a Portogallo, Uzbekistan e una squadra proveniente dai playoff. La Croazia, invece, farà parte del Gruppo L con Inghilterra, Ghana e Panama.

In campo i seguenti giocatori provenienti dalla Serie A

Lucumi - Bologna 90'

Pongracic - Fiorentina 90'

Pasalic - Atalanta 79'

Moro - Bologna 83'

Modric - Milan entrato al 79'

Sucic - Inter 61'

Baturina - Como entrato al 61'

Vlasic - Torino 61'