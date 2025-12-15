Il Napoli cerca di compattarsi: lungo confronto tra Conte e la squadra in vista della Supercoppa

Il Napoli perde male a Udine e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Lisbona contro il Benfica. Due partite senza gol, due prestazioni in cui la squadra di Antonio Conte è apparsa fragile e sovrastata sotto ogni punto di vista. Un campanello d’allarme che suona forte, riportando alla memoria le difficoltà già emerse in altri passaggi a vuoto della stagione.

In Friuli si è rivisto il Napoli schiaffeggiato in passato da Torino, PSV e Bologna, prima del famoso sfogo di Conte. Stavolta, però, il tecnico ha scelto di spostare il focus. Meno riferimenti alla condizione fisica e più attenzione alla gestione dei momenti negativi: "Occorre più malizia, magari anche buttare la palla fuori. Ci sono situazioni che devono essere gestite direttamente in campo", ha spiegato l’allenatore, insistendo su compattezza e coraggio come basi irrinunciabili. «Sarà un’annata difficile, serviranno entusiasmo e unità», il messaggio al gruppo. Non basterà attendere il rientro degli infortunati, anche perché tempi brevi sono previsti solo per Lukaku. Il problema è più profondo e riguarda una squadra che improvvisamente non segna più e ha smarrito certezze, come già accaduto a inizio novembre, quando arrivarono tre gare consecutive senza vittorie.

Per questo Conte ha programmato un nuovo lungo confronto nello spogliatoio, necessario per scuotere un gruppo apparso smarrito e cercare di ritrovarlo in vista della Supercoppa (semifinale giovedì contro il Milan). A scriverlo è Il Mattino. Ma lo sguardo va anche oltre: gennaio si avvicina e il mercato diventa uno snodo decisivo. Serviranno interventi mirati, nel rispetto dei conti, ma con la consapevolezza che senza correttivi il rischio è quello di vedere la stagione scivolare via. Conte lo sa, il Napoli pure: ora servono risposte, subito.