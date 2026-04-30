Europa League, che cuore il Braga: vince 2-1 allo scadere. Wood purga l'Aston Villa 1-0

Vince il Nottingham Forest, e con merito, con un rigore glaciale di Chris Wood (il 200° gol in carriera del 34enne) ai danni dell'Aston Villa, che ha colto impreparato uno specialista come Dibu Martinez dal dischetto. Penalty assegnato in seguito al cross di Hutchinson e l'intervento a braccia alzate di Digne: dopo una lunga revisione VAR, è stato assegnato il rigore ai Tricky Trees, con il centravanti neozelandese che non ha sbagliato: termina 1-0 la gara d'andata nel derby tutto inglese di Europa League. La banda di Unai Emery, tuttavia, potrà tentare di rimediare in casa propria, al Villa Park tra una settimana (7 maggio).

Passa lo Sporting Braga, all'ultima azione e quasi all'ultimo secondo in casa contro il Friburgo nel primo round delle semifinali di Europa League: determinante e pesantissima la rete di Dorgeles su tap-in. Con la rete in apertura di Tiknaz inutile il rigore di Grifo, così i portoghesi si aggiudicano per 2-1 l'andata, in attesa del secondo incontro in terra tedesca il 7 maggio.