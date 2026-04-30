Napoli, Juan Jesus assente all'allenamento per motivi personali. E in estate sarà addio
Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno, ma non tutti erano presenti. Tra gli assenti c’era Juan Jesus, che non ha preso parte alla seduta per questioni personali, come riportato dai colleghi de Il Mattino.
Una mancanza che si inserisce in un momento delicato anche sul fronte del futuro del difensore brasiliano. Il suo contratto è in scadenza a giugno e, salvo sorprese, la sua esperienza in azzurro sembra destinata a chiudersi al termine della stagione.
Secondo il quotidiano, non ci sarebbero margini per il rinnovo e diverse società sudamericane si sarebbero già mosse per riportarlo in patria. Tra le opzioni più concrete spicca l’Atletico Mineiro, club che potrebbe rappresentare una destinazione gradita per il centrale.
Tra campo e mercato, dunque, il percorso di Juan Jesus con il Napoli appare ormai vicino ai titoli di coda, con le prossime settimane che serviranno a definire gli ultimi dettagli prima dell’addio.