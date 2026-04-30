Conference League, i risultati: Kamada-gol, il Palace ipoteca la finale. Rayo Vallecano di misura
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Si sono appena concluse le due partite valevoli per l'andata delle semifinali di Conference League. Gol e spettacolo tra Shakhtar e Crystal Palace, con gli inglesi che mettono un piede in finale andando a vincere 3-1 in trasferta: vantaggio immediato con Sarr, pari ucraino firmato da Ocheretko a inizio ripresa, poi Kamada e Larsen siglano il 3-1 definitivo.
Nell'altra partita di queste semifinali fa festa il Rayo Vallecano. A Vallecas gli spagnoli si impongono di misura sullo Strasburgo grazie alla rete di Alemao. Di seguito i risultati e i marcatori.
Shakhtar-Crystal Palace 1-3 - 1' Sarr (C); 47' Ocheretko (S); 58' Kamada (C); 84' Larsen (C)
Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0 - 54' Alemao (R)
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