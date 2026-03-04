Tacchinardi elogia Palladino: "Mi fa impazzire, ha ridato elettricità alla sua Atalanta"

All'Olimpico si gioca la seconda semifinale d'andata tra Lazio e Atalanta: fischio d'inizio alle 21. Sarri se la gioca con Maldini punta centrale con ai lati Isaksen e Zaccagni, Palladino si affida invece a Krstovic davanti, con alle spalle Zalewski e Samardzic.

Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic; All. Palladino

Così Alessio Tacchinardi dagli studi Mediaset prima del fischio d'inizio: "Due allenatori giochisti? Palladino mi fa impazzire, Sassi è da anni al top. Con Raffaele abbiamo giocato anche insieme, ha ridato elettricità alla sua squadra, sono due allenatori a cui piace dominare la partita"