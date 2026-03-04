Amarildo è all'Olimpico per vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia: "Biancocelesti, unitevi"

Tra gli spettatori presenti all'Olimpico per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta c'è anche una vecchia gloria dei biancocelesti come l'ex attaccante brasiliano Amarildo.

Amarildo che ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Lazio Style Channel, emittente ufficiale della società capitolina in divisa biancoceleste: "Un piacere tornare, spero di portare fortuna. Tante squadra hanno passato momenti difficili, i giocatori devono unirsi, è la partita più importante dell'anno per la Lazio. Con la testa giusta penso che possiamo vincere questa partita".

Come si affronta una partita come quella di stasera? Prosegue e conclude così in risposta Amarildo: "Giocando in casa credo che la mentalità sia la cosa più importante. Credo che la Lazio farà una grande partita, è come una finale, così da stimolare il tifoso a tornare in vista della finale".