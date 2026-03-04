Confronto numero 12 in Coppa Italia per Lazio e Atalanta. Ma è la prima volta in semifinale
Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia che va in scena all'Olimpico dalle 21. Questo sarà il confronto numero 12 in Coppa Italia tra biancocelesti e nerazzurri, ma per la prima volta le due squadre si sfideranno nella semifinale della competizione: bergamaschi e capitolini torneranno ad affrontarsi nel torneo per la prima volta dal gennaio 2021 (successo per 3-2 dei nerazzurri nei quarti di finale).
Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic; All. Palladino